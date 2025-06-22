Президент Ирана заявил, что США должны ответить за удар по ядерным объектам

Президент исламской республики Иран Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном. заявил, что США должны получить ответ за свою атаку на ядерные объекты Ирана, сообщают РИА Новости.

Президент Франции заявил Пезешкиану о "готовности" Парижа предпринять усилия, направленные на остановку боевых столкновений на Ближнем Востоке, а также отметил готовность Парижа продолжать диалог с Тегераном.

Сегодня ночью США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва также ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.