23 Июня 2025
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Политика За рубежом
Фото: Atta Kenare / AFP

Президент Ирана заявил, что США должны ответить за удар по ядерным объектам

Президент исламской республики Иран Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном. заявил, что США должны получить ответ за свою атаку на ядерные объекты Ирана, сообщают РИА Новости.

Президент Франции заявил Пезешкиану о "готовности" Парижа предпринять усилия, направленные на остановку боевых столкновений на Ближнем Востоке, а также отметил готовность Парижа продолжать диалог с Тегераном.

Сегодня ночью США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва также ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.

Теги: США, удар по ядерным объектам, Иран


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