Россия, КНР и Пакистан распространили среди Совбеза ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана

Россия, КНР и Пакистан распространили среди членов СБ ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник во Всемирной Организации.

В документе решительно осуждаются атаки США на иранские ядерные объекты, которые находятся под мониторингом МАГАТЭ, подчеркивается, что эти удары представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.

Россия, КНР и Пакистан требуют немедленного и безоговорочного прекращения огня и подчеркивают обязательство всех сторон защищать гражданское население в соответствии с международным правом. Москва, Пекин и Исламабад призывают к дипломатическому урегулированию.

Предлагается гарантировать мирную ядерную программу Ирана в обмен на отмену всех многосторонних и односторонних санкций. Источник отметил, что, как ожидается, Совет Безопасности не будет голосовать по проекту в воскресенье, когда пройдет заседание из-за ударов США по Ирану.