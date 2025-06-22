23 Июня 2025
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Фото: Mike Segar/Reuters

Россия, КНР и Пакистан распространили среди Совбеза ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана

Россия, КНР и Пакистан распространили среди членов СБ ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник во Всемирной Организации.

В документе решительно осуждаются атаки США на иранские ядерные объекты, которые находятся под мониторингом МАГАТЭ, подчеркивается, что эти удары представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.

Россия, КНР и Пакистан требуют немедленного и безоговорочного прекращения огня и подчеркивают обязательство всех сторон защищать гражданское население в соответствии с международным правом. Москва, Пекин и Исламабад призывают к дипломатическому урегулированию.

Предлагается гарантировать мирную ядерную программу Ирана в обмен на отмену всех многосторонних и односторонних санкций. Источник отметил, что, как ожидается, Совет Безопасности не будет голосовать по проекту в воскресенье, когда пройдет заседание из-за ударов США по Ирану.

Теги: Россия, КНР, Пакистан, Совбез ООН, проект резолюции


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Развитие сюжета:

Ранее 22.06.2025 20:18 Мск Президент Ирана заявил, что США должны ответить за удар по ядерным объектам

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