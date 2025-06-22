Путин поддержал идею обязательного экзамена по истории для поступающих в гуманитарные вузы

Президент России Владимир Путин провел встречу с редакторами государственной линейки учебников истории для пятых – 11 классов и учреждений среднего профессионального образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В беседе приняли участие главные редакторы учебников по предметам "История России" и "Всеобщая история": помощник Президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, а также министр просвещения Сергей Кравцов.

Во время встречи Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Торкунов отметил, что сегодня, значительная часть выпускников, поступающих в гуманитарные вузы, сдают обществознание.

"Даже с новым учебником, который, я уверен, будет лучше, чем предыдущие, вместе с тем нам кажется, что субстантивно, содержательно было бы важнее, если бы ребята готовились, это не сразу, конечно, но через какой-то период, готовились к сдаче ЕГЭ по истории, для того чтобы поступать на гуманитарные, социально-экономические специальности. Конечно, важно было бы сохранить там вопросы по обществознанию. Но в курсе истории и сегодня все обществоведческие понятия уже присутствуют. Это можно было бы усилить дальше, в том числе дорабатывая на перспективу, конечно, учебник по истории", - заявил Торкунов.

Сегодня 46% выпускников сдают экзамен по обществознанию. Знание истории сегодня находится на достаточно низком уровне. Это происходит потому что в старших классах дети начинают готовиться к ЕГЭ и история оказывается в стороне.

"Хорошо. Я сдавал историю, когда поступал в университет", - заявил президент.