В Серове, где произошел взрыв газа, ввели режим ЧС

В Серове число пострадавших при взрыве газа выросло до пяти. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Серова Василий Сизиков ввел режим ЧС муниципального характера. На месте работают 69 человек, в том числе 25 специалистов МЧС, администрации муниципалитета, газоснабжающей организации, управляющей компании, сотрудники силовых ведомств. Специалисты доложили, что жалоб от жильцов этого дома на запах газа или проблемы с тягой, вытяжкой не поступало. Проверки коммуникаций проводились в феврале и мае 2025 года.

Жертв нет, за медицинской помощью обратились пять человек. У одного пострадавшего выявлены ожоги 63% тела, из Серова уже вылетел вертолет санитарной авиации, мужчина будет госпитализирован в ожоговый центр на базе 40-й больницы Екатеринбурга. У остальных пострадавших выявлены ушибы, ссадины мягких тканей, в одном случае — подозрение на черепно-мозговую травму. После осмотра они отпущены домой и будут находиться на амбулаторном наблюдении.

Квартиры покинули 32 человека: это все, кто находились в первом подъезде, и жители одной квартиры из второго подъезда. Специалисты помогли им взять из дома документы и деньги, помещения закрыты, организована охрана силами полиции. Все готово для приема жителей в пункте временного размещения, который развернут в гостиничном комплексе "Надеждинский". На данный момент туда обратились восемь человек, им будет обеспечено бесплатное проживание и питание.

Возгорания не произошло, но повреждены конструкции дома и чердака, пострадала 21 квартира. В одном подъезде отключены газ и электричество, в остальных коммуникации функционируют в обычном режиме. Министерство строительства направило специалистов из Екатеринбурга для их оценки, результаты жду к завтрашнему дню.

Серовская городская прокуратура организовала проверку. По первоначальной информации, хозяин квартиры решил вскипятить воду в чайнике и включил конфорку газовой плиты, после чего произошел хлопок. В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего. В доме получили повреждения несколько квартир. Специалисты оценят устойчивость конструкций дома после данного инцидента.

Прокуратура проверит соблюдение жилищных прав жителей дома. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства, регулирующего вопросы обслуживания и проверки газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Возбуждено уголовное дело.