В Серове возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме

В Серове возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в квартире на пятом этаже дома по ул. Зеленой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедии предшествовала утечка газа. Пострадали четыре человека, жильцы двух квартир. В настоящее время им оказывается необходимая медпомощь.

По факту инцидента Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области с целью тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В рамках расследования следователем СК России выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.