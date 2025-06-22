Евгений Солнцев сообщил, что в Оренбуржье создадут музей СВО

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что в регионе появится современный центр изучения и популяризации участия Оренбургской области в проведении СВО «Хроники СВОего времени».

Как сказал глава Оренбуржья, инициативу по созданию на недавней встрече с главой региона высказали ветераны СВО и волонтеры. Они обратились к Евгению Солнцеву с просьбой создать тематический музей.

Глава региона подчеркнул, что эта инициатива имеется особую значимость и отдал соответствующее распоряжение.

"Полностью поддерживаю эту инициативу и уже дал соответствующее поручение профильным ведомствам. Нашу историю, несмотря на все попытки, не смогут переписать никогда. Потому что жива память о каждом герое, погибшем на полях сражений, в том числе в зоне специальной военной операции. Ее хранят семьи и близкие, будем хранить мы – все вместе", – подчеркнул Евгений Солнцев.

Формат вновь создаваемого центра будет ориентирован на успешный опыт работы музейно-выставочного комплекса «Салют, Победа!». Экспозиционное пространство создадут рядом с комплексом, что подчеркнет своеобразную «перекличку» исторических военных событий в нашей стране.

Как сообщил глава Оренбургской области центр разместят в двухэтажном историческом здании площадью около 1000 кв.м. Предполагается, что это будет единое пространство, в котором будет зал, посвященный подвигам оренбуржцев-героев «Потомки Победителей», интерактивная зона для детей, зона трофейной техники, специальные детские зоны для знакомства с различными военными профессиями.

Музей станет площадкой для проведения образовательных программ, мастер-классов и практических занятий (обучение управлению БПЛА, плетение маск-сетей, браслетов из паракорда, изготовление окопных свечей и т.д.), тематических экскурсий, уроков мужества, встреч с семьями погибших участников СВО.

Новое пространство не только сохранит реальные факты об участии Оренбургской области в проведении СВО.

"Нашу историю, несмотря на все попытки, не смогут переписать никогда. Потому что жива память о каждом герое, погибшем на полях сражений, в том числе в зоне специальной военной операции. Ее хранят семьи и близкие, будем хранить мы – все вместе", - сказал Евгений Солнцев.