Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков

Президент России Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. В 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Церемония прошла в Александровском саду, в ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил Министр обороны Андрей Белоусов.

Участники почтили память защитников Отечества минутой молчания. Мероприятие продолжилось торжественным маршем роты почётного караула и оркестра перед общенациональным мемориалом воинской славы. Президент также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы".

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.