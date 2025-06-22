22 Июня 2025
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Происшествия В России За рубежом
Фото: Reuters

Медведев: Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал атаку США Ирана, передает корреспондент Накануне.RU.

Комментируя последствия ночного удара по трем точкам в Иране, Медведев заявил, что критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно, обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать – и будущее производство ядерного оружия будет продолжено. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

Также итогом удара американцев Медведев назвал то, что Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике, а сами штаты втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции. Политический режим Иране не просто сохранен, но, вероятно, стал сильнее. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причем даже тот, который ему не симпатизировал.

"Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!" - заявил Медведев.

Теги: Трамп, Медведев, Иран, США, Израиль, ядерные объекты, удар, нобелевская премия мира


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