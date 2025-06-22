Минобороны РФ сообщило об освобождении двух населенных пунктов

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Гороховатка, Новая Кругляковка, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть пикапов, четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.