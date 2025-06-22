В Ростовской области пару пенсионеров заподозрили в создании секты-колхоза

В Ростовской области обнаружили общину, которую возглавляют пара пенсионеров. Они воссоздают нечто вроде "советского колхоза". Участников принуждают продавать квартиры и другое имущество, а деньги распределяют между нуждающимися.

За непослушание в общине избивают и унижают. Одну женщину якобы заставили прилюдно раздеться. К детям применяют физическое наказание.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о противоправной деятельности нелегального объединения в Ростовской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР. По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка.