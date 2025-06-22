Космонавт Роскосмоса Олег Платонов прилетел в США для прохождения предстартовой подготовки

Космонавт Роскосмоса Олег Платонов прилетел в США для прохождения предстартовой подготовки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госкорпорации Роскосмос.

На базе SpaceX в Хоторне (штат Калифорния) у экипажа Crew-11 пройдет очередной этап тренировочной сессии — практические занятия по отработке различных этапов полета.

Запуск "Дракона" состоится в конце июля. Полет пройдет по соглашению о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA.