Космонавт Роскосмоса Олег Платонов прилетел в США для прохождения предстартовой подготовки
Космонавт Роскосмоса Олег Платонов прилетел в США для прохождения предстартовой подготовки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госкорпорации Роскосмос.
На базе SpaceX в Хоторне (штат Калифорния) у экипажа Crew-11 пройдет очередной этап тренировочной сессии — практические занятия по отработке различных этапов полета.
Запуск "Дракона" состоится в конце июля. Полет пройдет по соглашению о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA.