Одного из пострадавших при взрыве газа в Серове могут эвакуировать в Екатеринбург

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале рассказал о состоянии пострадавших после взрыва в пятиэтажном доме на ул. Зеленая, 7а, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительной информации пострадали четыре человека, они уже доставлены в Серовскую городскую больницу. Трое — в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации.

В результате взрыва повреждены конструкции дома на пятом этаже второго подъезда. Повреждены балкон и кровля. Пожара не было. Из здания эвакуировались 40 человек. "Скорой помощи" переданы четыре человека.

Сотрудники МЧС России проводят разбор строительных конструкций. В ликвидации последствий происшествия задействована группировка РСЧС - 29 человек, девять единиц техники, из них от МЧС России - 14 человек и четыре единицы техники.