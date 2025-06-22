Удар США по Фордо не приведет к ядерному взрыву или масштабному выбросу радиации

Организация по атомной энергии Ирана подтвердила, что объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо подверглись нападению, расценив это как нарушение международного права. Иран продолжит развивать ядерную отрасль, несмотря на удары, сообщает ТАСС.

Советник председателя иранского парламента Мехди Мохаммади заявил, что Тегеран ожидал атаки на объект в Фордо, он был эвакуирован и не получил необратимого урона. Удар США по Фордо не приведет к ядерному взрыву или масштабному выбросу радиации. Сообщается, что на объекте не было ядерных реакторов или боеголовок.

Напомним, бомбардировщики США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана, объявил американский президент Дональд Трамп. Были атакованы три ядерных объекта - в Исфахане, Натанзе и Фордо. Таким образом, Вашингтон вступил в вооруженный конфликт спустя девять дней после его эскалации, начавшейся с ударов Израиля. Атака США против Ирана стала первой с 1979 года.

О совершенной атаке Трамп объявил в Truth Social, позднее он выступил с обращением по ТВ. На последний самолеты сбросили "полный боезапас бомб". Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены, утверждал Трамп. Он заявил, что настало "время для мира", но пригрозил новыми атаками, "если мир не наступит быстро". Удары наносили стратегические бомбардировщики B-2, способные нести противобункерные бомбы GBU-57.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за удар США по Ирану и заявил, что это "изменит историю".

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал удары США прямой угрозой международному миру и предупредил, что конфликт может быстро выйти из-под контроля.

С резкой критикой действий США выступили президент Кубы Мигель Диас-Канель и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. В США удар по Ирану поддержал спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, но раскритиковала законодательница Марджори Тейлор-Грин. Член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес назвала нанесение ударов без одобрения Конгресса основанием для импичмента Трампа.

Как сообщалось ранее, Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня, назвав ее целью уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана. Действия Израиля спровоцировали ответные удары Ирана. Россия осудила действия Израиля и выразила готовность стать посредником в урегулировании конфликта. 19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично предостерегла США от вмешательства в боевые действия против Ирана, отметив, что это чревато "поистине непредсказуемыми негативными последствиями".