В Серове в пятиэтажке произошел взрыв газа

В Серове на ул. Зеленая, д. 7а произошел взрыв газа на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Пожара не было. Из здания эвакуировались 40 человек. "Скорой помощи" переданы четыре человека.

Сотрудники МЧС России проводят разбор строительных конструкций. В ликвидации последствий происшествия задействована группировка РСЧС - 29 человек, девять единиц техники, из них от МЧС России - 14 человек и четыре единицы техники.