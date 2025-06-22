22 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Вологодчина подписала 23 соглашения о сотрудничестве на сумму порядка 120 млрд рублей на ПМЭФ-2025

Результатами работы вологодской делегации на Петербургском международном экономическом форуме поделился Губернатор области Георгий Филимонов.

«Вновь представили стенд Вологодчины - Места Силы Русского Мира и Души Русского Севера. Рассказали о промышленном, инвестиционном, экспортном потенциале. Радушно встречали гостей из разных стран мира, рассказывая о туристической привлекательности нашего края. Как всегда, имеем предельно конкретные результаты. Усиливаем межрегиональное и международное сотрудничество, партнерские связи, привлекаем новые инвестиционные проекты на благо развития Вологодской области», - сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Одним из самых значимых решений стало закрепление партнерских отношений между Правительством региона и компанией «ФосАгро». Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, в рамках которого предприятие продолжит участвовать в программах социально-экономического развития Вологодчины.

Продолжится и консолидация электросетевых активов во взаимодействии с компанией «Россети Северо-Запад». Соответствующий документ в рамках ПМЭФ подписали Губернатор области Георгий Филимонов и генеральный директор компании Вячеслав Торсунов. Объединение электросетевой инфраструктуры позволяет обеспечивать единые подходы к качеству и надежности электроснабжения. Только за последние два года «Россети Северо-Запад» консолидировала в регионе 529 километров ЛЭП и 208 трансформаторных подстанций в Кириллове и Великом Устюге.

Также будет увеличен объем поставок современных смазочных материалов для предприятий Вологодской области. Об этом договорились Глава региона Георгий Филимонов и Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Помимо смазочных материалов, компания активно поставляет битумы для дорожного строительства и развивает сеть автозаправочных станций. До конца 2027 года «Газпром нефть» планирует построить еще три АЗС в Вологодской области.

При поддержке крупного бизнеса продолжится развитие Великоустюгского округа. В рамках ПМЭФ было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Вологодской области, компаниями «ДОМ.РФ» и «Тематический парк «Дед Мороз» на сумму 22 миллиарда рублей инвестиций. Средства будут направлены на создание большого развлекательного кластера, особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Великий Устюг - Родина Деда Мороза» и развитие городской среды районного центра.

Еще один резидент появился у ОЭЗ промышленно-производственного типа «Вологодская». «Национальная энергетическая компания» планирует построить здесь завод по производству электронных печатных плат. Первоначальный объем инвестиций составляет пять миллиардов рублей. В результате будет создано более 450 новых рабочих мест.

В рамках соглашения с «Мясной Вологодской Компанией» около деревни Новое Лукино Бабаевского округа появится один из крупнейших в России животноводческий комплекс по откорму быков. А Группа компаний «Эталон» рассматривает возможность строительства на территории региона современных жилых комплексов, в том числе для особо нуждающихся
вологжан.

«Продолжаем выстраивать сотрудничество с Республикой Татарстан, Луганской Народной Республикой, Республикой Калмыкия и Республикой Узбекистан. Укрепляем связь с Московским государственным институтом международных отношений МИД России и Санкт-Петербургским государственным университетом», - добавил Георгий Филимонов.

В рамках двух тематических сессий Петербургского международного экономического форума Губернатор Вологодской области также представил региональные инициативы по народосбережению и рассказал о работе по укреплению сотрудничества между Вологодчиной и Республикой Беларусь.

В завершение форума Глава региона принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2025, на котором выступил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Теги: георгий филимонов, итоги пмэф, соглашения,


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