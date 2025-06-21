Валентина Талызина умерла от рака

Названа причина смерти народной артистки Валентины Талызиной. СМИ со ссылкой на Театр Моссовета указывают, что актриса долгое время боролась с онкологией.

Напомним, Талызина скончалась сегодня в возрасте 90 лет. Прощание пройдет 24 июня в Государственном академическом театре имени Моссовета, после чего актриса будет похоронена на Ваганьковском кладбище.

В театре отметили, что 90-летний юбилей актриса отмечала на сцене, исполняя роль Графини в спектакле "Пиковая дама", среди родных, коллег, друзей и восторженных зрителей, которые встречали ее бурными овациями.

Талызина сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей. Ее голосом говорит мама Дяди Федора в мультфильмах про Простоквашино и Надя из "Иронии судьбы, или С легким паром!" в исполнении Барбары Брыльской. Артистка участвовала в создании таких фильмов, как "Зигзаг удачи", "Афоня", "Гостья из будущего", "После дождичка в четверг", "Уроки французского", "Большая перемена", "Екатерина".