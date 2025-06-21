Оппозиционера Тихановского выпустили из белорусской тюрьмы

Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского освободили из тюрьмы. Он сразу уехал из страны. Решение было принято после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.

Коммерсант сообщает, что Келлог встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения.

Всего белорусские власти сегодня освободили 14 человек.

Напомним, Тихановский провел в тюрьме пять лет, с момента, когда был арестован накануне президентских выборов, в которых планировал принять участие. Поводом стал пикет в Гродно, который организовал блогер и его сторонники. Во время акции протеста произошел инцидент с двумя милиционерами. В 2021 году его приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Ему вменили призывы к насильственным действиям против силовиков, а также приготовления к массовым беспорядкам.

В президентской кампании приняла участие его жена Светлана. Она заняла второе место на выборах (по мнению оппозиции – она стала победительницей, обойдя Александра Лукашенко). Почти сразу после объявления победителем выборов Лукашенко Тихановская покинула Белоруссию. В Минске она заочно осуждена к 15 годам лишения свободы за призывы к насильственному свержению конституционного строя. В декабре 2020 г. Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело против экс-кандидата в президенты по факту создания экстремистского формирования и заговора с целью захвата власти. Также Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России. В МВД РФ при этом заявили, что уголовных дел против нее не возбуждалось, а в списке разыскиваемых лиц она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском. Литва отказалась выдать оппозиционерку Минску.