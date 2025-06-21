На бывшего замминистра Иванова завели четвертое уголовное дело. Речь о взятке

В отношении бывшего замминистра обороны Иванова возбуждено еще одно дело. Речь идет о получении взятки на сумму более 152 млн руб., сообщает ТАСС. Это четвертое дело в отношении экс-чиновника.

Согласно материалам дела, взятку бывший замглавы Минобороны также получил от руководителя "Олимпситистроя" Александра Фомина.

Ранее Иванову было предъявлено обвинение в получении взятки от Фомина в размере более 1,185 млрд рублей. Расследование по этому делу планируется завершить этим летом, а к осени его материалы должны уже поступить в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что в начале июля будет вынесен приговор по первому уголовному делу Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Решение вынесет Мосгорсуд, куда дело было передано из Хамовнического суда. Рассмотрение идет в закрытом режиме, поскольку материалы содержат госдарственную тайну.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности.