21 Июня 2025
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Фото: фонд святой Екатерины

10-летию карьеры Уральского Халка посвящается - В Екатеринбурге презентовали фильм

В июне 2015 года началась профессиональная карьера одного из самых известных бойцов ММА в России — Ивана Штыркова. За десять лет Уральский Халк прошел путь от ноунейма до настоящей звезды.

Сегодня имя Ивана и смешанные единоборства идут неразрывно, но в ММА Штырков попал совершенно случайно. Он планировал связать свою жизнь со службой в органах безопасности, однако судьба привела его в ринг — знакомые знакомых предложили ему бой ради интереса на небольшом турнире RCC, и Халк вызов принял. Этот момент изменил всю жизнь Ивана.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

В честь десятилетия карьеры уральская ведущая и сценарист Екатерина Березовая выпустила документальную картину «Иван Штырков. Десять лет в игре». Первыми фильм увидели преданные фанаты и одноклубники бойца, и, конечно, сам Иван — специальный показ прошел в Академии единоборств РМК.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

В фильме можно увидеть все ключевые моменты карьеры Ивана — первый бой, нашумевшие поединки против Джеффа Монсона и Бигфута, скандал вокруг дебюта в UFC, переход в АСА и возвращение в RCC, а также десятки интервью с друзьями, организаторами и промоутерами, которые были свидетелями становления спортсмена.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

«Наверное, про каждого из ребят в своей команде снял такой фильм, потому что все заслуживают, — сказал Иван после фильма. — Наверное, в свое время, когда я почувствовал, что мне сейчас повезет, я еще больше давил газ. Не жалел ни себя, ни близких, ни родных, ни своей жизни, ни своего времени. Мне было все равно в тот момент. Мне нужен был результат, потому что я чувствовал, что это мой шанс. Последний шанс кем-то стать».

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Иван отметил, что спортсмены, как и люди других профессий и призваний, платят за свою работу здоровьем, при этом осязаемый успех приходит не всегда.

Фильм также представили и на платформе ВК Видео, где его может увидеть любой желающий.

Теги: иван штырков, уральский халк, 10-летие карьеры, фильм


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