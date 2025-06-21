21 Июня 2025
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Спорт В России Москва
Фото: youtube.com

Арестован владелец ФК "Торпедо", подозреваемый в попытке подкупа арбитра на трех весенних матчах

В Москве арестован владелец столичного футбольного клуба "Торпедо" Леонид Соболев. Руководство клуба подозревают в попытке подкупа спортивного судьи.

Решение о заключении под стражу на время следствия принял Мещанский суд Москвы. Защита планирует обжаловать это решение.

Накануне следственный департамент МВД России возбудил дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Директора АО ФК "Торпедо Москва" Валерия Скородумова и соучредителя ООО "Спортивная-строительная компания", владельца клуба Леонида Соболева задержали по этому обвинению.

Следствие полагает, что с марта по май 2025 года спортивные функционеры предлагали главному судье футбольных матчей с участием их команды денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн рублей. За эти деньги судья должен был обеспечить победу "Торпедо" и назначать пенальти в ворота соперников или удалять их игроков.

Таким образом результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр, может быть под вопросом. Однако Соболев и другие фигуранты этого дела не признают вину в подкупе арбитра.

При участии оперативников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России подозреваемые были задержаны. В их домах и офисах проведены обыски, изъяты средства связи, документы и другие доказательства. Устанавливаются все эпизоды и соучастники неспортивного преступления.

В этом сезоне "Торпедо" выступало в Первой лиге. Команда заняла второе место и вернулась в элитный дивизион чемпионата России по футболу.

В клубе, комментируя ситуацию, призвали помнить о презумпции невиновности и пообещали сотрудничать с компетентными органами во время расследования. "Тренировочный процесс команды на сборах в Москве проходит в полном соответствии с утверждённым планом, все спортивные и административные функции выполняются в полном объёме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнёрами нашего клуба", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теги: торпедо, подкуп, футбол, матч


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