Народная артистка Валентина Талызина скончалась в возрасте 90 лет

Актриса Валентина Талызина скончалась сегодня в возрасте 90 лет. Об этом сообщает пресс-служба Театра Моссовета. Причина смерти не называется.

В театре отметили, что 90-летний юбилей актриса отмечала на сцене, исполняя роль Графини в спектакле "Пиковая дама", среди родных, коллег, друзей и восторженных зрителей, которые встречали ее бурными овациями.

Талызина сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей. Ее голосом говорит мама Дяди Федора в мультфильмах про Простоквашино и Надя из "Иронии судьбы, или С легким паром!" в исполнении Барбары Брыльской. Артистка участвовала в создании таких фильмов, как "Зигзаг удачи", "Афоня", "Гостья из будущего", "После дождичка в четверг", "Уроки французского", "Большая перемена", "Екатерина".

До последнего времени Валентина Талызина продолжала быть ведущей актрисой Театра Моссовета, воплощая на сцене такие образы, как Меропа Давыдовна Мурзавецкая ("Волки и овцы" А. Н. Островского) и Графиня Анна Федотовна ("Пиковая дама" по одноименной повести А. С. Пушкина).



Коллектив Театра Моссовета выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Илларионовны. Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра.



Дата и время прощания будут сообщены дополнительно.