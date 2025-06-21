Самолет с туристами из России, "застрявшими" в Египте, вылетел в Казань

Россияне, которые не могли покинуть Египет с 19 июня, наконец возвращаются - самолет сядет в Казани через час. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Пассажиры египетской чартерной авиакомпании AlMasria Universal Airlines вылетели из Шарм-эш-Шейха в Казань в 08.30 мск, хотя это должно было произойти ещё в 23.59 19 июня. Самолет с ними приземлится в столице Татарстана около 13.20 мск", - уточнил он.

Отметим, по данным канала Shot, в заложниках египетского перевозчика оказались около 50 туристов, в том числе семьи с маленькими детьми. Рейс сначала переносили, а затем вообще отменили. Туроператор Pegas Touristik не дал объяснений о причинах отмены рейса, но разместил в отеле.

Канал сообщает, что AlMasria регулярно срывает перевозки в Россию: задержки наблюдались 20 июня из Санкт-Петербурга и 19 июня из Челябинска. Росавиация установила AlMasria срок для повышения регулярности полетов до 1 августа. Иначе она откажет авиакомпании в выполнении чартерных рейсов между Россией и Египтом в зимнем расписании 2025-2026 годов.