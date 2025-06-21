Путин: Россия готова помочь Ирану восстановить разрушенные ядерные объекты

Президент России Владимир Путин считает, что Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях. Россия готова оказать помощь исламской республике в восстановлении разрушенных атомных объектов. Такое заявление глава государства сделал в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Путин отметил, что Иран отрицает наличие программы создания ядерного оружия.

"Никаких признаков создания ядерного оружия и доказательств этого у МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) нет", - заявил Путин.

По его словам, Россия против распространения оружия массового уничтожения, передает Коммерсант.

Напомним, Израиль уже неделю ведет операцию, направленную на уничтожение ядерных объектов на территории Ирана.