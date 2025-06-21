В Енисей попала еще одна порция мазута с поврежденного судна

Произошел новый выброс нефтепродуктов в Енисей. Об этом в Telegram-канале рассказал глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских. По его данным, загрязнение произошло при подготовке к подъему судна, получившего пробоину на Казачинском пороге.

Озерских предупредил местных жителей, что в районах ниже по течению пока нельзя использовать воду для бытовых и хозяйственных нужд, водопоя скота. Стоит ограничить выпас, рыбалку и отдых в прибрежных районах. Ограничения действуют до получения положительных заключений Росприроднадзора.

Пока неизвестен объем выброса. Всю ночь и до настоящего момента спасатели ведут активную работу по сдерживанию распространения нефтяного пятна с помощью боновых заграждений и обработки акватории жидким и сухим сорбентом.

Напомним, 8 июня на Казачинских порогах речное судно получило пробоину и село на мель. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 т дизельного топлива.

На территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на принимаемые меры, нефтяное пятно достигло берегов Пискуновки и Момотово. Местные власти заявляли, что угрозы для жителей района нет. Однако существует опасность для местной флоры и фауны.

Нефтяная пленка растянулась по реке Енисей на десятки километров от места, где судно получило пробоину и село на мель, сообщила администрация Казачинского района.