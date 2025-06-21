Моор договорился с "Газпромом" о расширении использования продукции местных высокотехнологичных производств

Губернатор Тюменской области подписал дорожную карту с "Газпромом" о расширении использования продукции местных высокотехнологичных производств, сообщает Информационный центр Правительства региона.

Документ рассчитан на 2025-2027 годы.

Встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и губернатора Тюменской области Александра Моора состоялась в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

В соответствии с дорожной картой, Тюменская область определит возможности предприятий по производству оборудования для "Газпрома". Договоренность также касается того, что тюменская продукция после сертификации будет допущена к участию в закупках для применения на объектах "Газпрома".

"С 2016 года наши компании представили "Газпрому" более 90 проектов. Новая дорожная карта – это продолжение системной работы. Главная задача – укрепить участие тюменских предприятий в производстве оборудования и услуг для газовой отрасли", - заявил губернатор Тюменской области по итогам подписания дорожной карты.

Уже в 2025 в Тюменской области будут выпускать полностью импортозамещенный отечественный газоперекачивающий двигатель.

"У нашего сотрудничества есть очень большие перспективы, касающиеся широкой номенклатуры промышленной продукции", - добавил глава региона.