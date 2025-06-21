Арестован третий организатор банды, грабившей в Шереметьево участников СВО

Арестован Игорь Русин, которого следствие считает еще одним организатором преступного сообщества, занимавшегося хищениями у участников СВО в аэропорту Шереметьево.

Решение о заключении под стражу принял Басманный суд Москвы. Игорю Русину по прозвищу "Зелик" предъявили обвинение в организации преступного сообщества или участии в нем, сообщает Коммерсант. Ранее по этой же статье были арестованы два других лидера группы - Дмитрий Боглаев, который в схеме "курировал" местных попрошаек, и Алексей Кабочкин.

По делу арестованы 24 предполагаемых участника, среди которых пятеро полицейских. В числе арестованных как россияне, так и трудовые мигранты. Также, по данным СМИ, в группу входила женщина.

По версии следствия, полицейские выявляли среди пассажиров участников СВО и передавали информацию другим участникам группы. Задействованные в схеме таксисты в десятки раз завышали стоимость поездки и требовали деньги под угрозой расправы. Вымогались деньги и другими мошенническими способами, также совершались кражи.