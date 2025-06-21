Роспотребнадзор мониторит радиационную обстановку после израильских атак на ядерные объекты Ирана

Роспотребнадзор следит за радиационной обстановкой в регионах, приближенных к границам Ирана. Анализ проводится каждые два часа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, сейчас все замеры соответствуют санитарным требованиям. Мониторинг продолжится до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Разрушенный в результате израильской атаки ядерный объект в Натанзе находится на расстоянии менее тысячи километров от границы с Дагестаном. По словам Поповой, получать информацию о последствиях аварии оперативно по-прежнему невозможно.

Напомним, израиль уже неделю наносит удары по объектам ядерной программы Ирана. Убиты военное командование и ученые-атомщики, многие объекты разрушены. Сегодня стало известно о еще одном объекте, подвергшемся атаке. Израиль ударил по ядерному объекту в провинции Исфахан, утечки опасных материалов не было.