Россия готова оказать помощь Ирану в восстановлении мирных ядерных объектов

Россия готова оказать помощь Ирану в восстановлении поврежденных в результате ударов Израиля мирных ядерных объектов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росатома Алексея Лихачева.

Лихачев напомнил пример брошенной германскими строителями АЭС "Бушер", поврежденной, но восстановленной российскими специалистами.

"Она попала в эпицентр военных действий, была полуразрушена, мы ее достраивали", - отметил он.

"Мы имеем опыт помощи Ирану в трудную минуту как в восстановлении, так и в строительстве атомных объектов. Мы исполняли ряд технических компетенций в поддержку наших иранских партнеров, наших друзей. Естественно, мы готовы это сделать впредь", - заключил глава Росатома.

Возведение первой иранской АЭС недалеко от города Бушер на юге Ирана началось в 1975 году западногерманским концерном, но было прервано в 1979 году после начала Исламской революции. 25 августа 1992 года Россия и Иран подписали соглашение о продолжении строительства станции. В сентябре 2011 года первый энергоблок был подключен к сети, его передача исламской республике состоялась в сентябре 2013 года.

В ноябре 2014 года был подписан контракт на сооружение второй очереди АЭС - второго и третьего энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Стоимость их строительства составляет около $10 млрд. Церемония закладки первого камня состоялась в сентябре 2016 года. 10 ноября 2019 года началось строительство второго энергоблока. Планируется, что в эксплуатацию второй и третий блоки будут введены в 2025 году и 2027 году соответственно.