20 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Мединский заявил, что Россия готова передать Украине еще три тысячи тел

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел погибших украинских военных, если Киев будет готов принять их

"Они у нас есть в рефрижераторах, наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански", - заявил он в интервью, опубликованном Telegram-каналом RT.

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности: передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех", обмен пленными в возрасте до 25 лет, общий потолок обмена — не менее тысячи человек, Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.

Москва идентифицировала личности всех этих погибших. 6 июня Россия приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ. На границу доставили более 1200 тел украинских солдат. Представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Они несколько ней не выходили на контакт с Москвой. В итоге обмен телами состоялся 11 июня. Киеву передали 1212 тел, Россия получила тела 27 павших бойцов. 13, 14 и 15 июня Россия в одностороннем порядке передала Украине еще по 1200 тел.

Теги: Мединский, военные, тела


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