Путин заявил, что инфляция стала платой за резкий рост экономики России

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, дал оценку состояния российской экономики. Глава государства назвал ситуацию устойчивой, надежной, передает корреспондент Накануне.RU.

"Рассчитываю на то, что такой она и будет оставаться", - сказал Путин. По его словам, слухи о смерти российской экономики в связи с конфликтом на Украине, сильно преувеличены. Глава государства отметил, что российская экономика совершенно точно добивается роста и прогресса.

В частности, он отметил, что в 2023 году рост ВВП России составил 4,1%, в 2024 - 4,3%. Общий мировой рост - 3,3%. Для сравнения, США росли темпом 2,8%, Еврозона - 0,9%. Промышленность в России растет еще большими темпами, чем ВВП и все это происходит на фоне низкой безработицы, уровень которой составляет 2,3%. Государственный долг в стране не растет и в настоящее время является одним из самых низких в мире.

Платой за резкий рост экономики, по словам президента, стала инфляция. Но ЦБ и Правительство РФ принимают необходимые усилия по ее замедлению, в том числе это касается высокой ключевой ставки. Путин подчеркнул, что "простых решений здесь нет", однако в целом с проблемой удается справляться.

По итогам 2025 года Банк России считает, что инфляция составит 7-8%. Путин заявил, что надеется на 7%.

Затронул глава государства и тему мировой торговли. В частности, он попросил парламент поддержать предложения кабмина по условиям возврата иностранных компаний. Глава государства отметил, что ущерб Евросоюза от отказа от российского газа составил 200 млрд евро. Попытки нанести урон в сфере торговли, по словам президента, приведут к общим проблемам, прежде всего для тех, кто пытается "нагадить" России. Россия же всегда найдет новые рынки для сбыта своих товаров.

При этом президент сообщил, что РФ будет создавать комфортные условия для иностранных инвестиций, делать так, чтобы "партнеры чувствовали себя здесь комфортно". Президент заявил, что частные инвестиции, в том числе международные, нужны российской экономике.