Путин заявил, что применение Украиной грязной бомбы против России станет ее последней ошибкой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы нет никаких подтвержденных данных о возможности сброса Киевом грязной бомбы на территории РФ, сообщают РИА Новости. При этом президент отметил, что "у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться".

Глава государства подчеркнул, что применение грязной бомбы против России было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины.

"Может быть, было их последней ошибкой", - сказал Путин во время пленарного заседания ПМЭФ. Глава государства заявил, что ответ России на использование грязной бомбы со стороны Украины будет катастрофическим. Он выразил надежду, что до этого никогда не дойдет и подчеркнул, что Россия всегда отвечает зеркально на все угрозы, которые ей создают.

"И здравый смысл, и практика наших действий говорят о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы: "а" - отвечаем всегда, "б" - и всегда зеркально", - сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня.