Путин: Надо сделать использование цифрового рубля массовым

В России надо сделать массовым использование цифрового рубля. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Тема этого года – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

"Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы", — сказал Путин.

Также президент затронул развитие маркетплейсов. Президент уверен, что сегодня продавец товаров из небольшого города может найти клиентов на маркетплейсе, и у России есть примеры собственных успешных площадок. Подготовлен законопроект, который создаст основу платформенной экономики.

Надо отрегулировать оффлайн-торговлю, она устарела. Маркетплейсы понимают состояние бизнеса, понимают, что ему требуется, и с учётом этого надо развивать малый и средний бизнес.

Трансформация коснётся и транспортной сферы.

"Весь транспортный контур России надо перевести в "цифру" – на транспортно-логистическую платформу", - сказал Путин.

Ещё одна задача руководства России – сделать использование цифрового рубля массовым, надо определить сроки перехода на него. Кроме того, надо уходить от деления компаний на оборонно-промышленные и гражданские, считает Путин. Также глава государства считает, что следует внедрять гражданские разработки в военной сфере, при возможности обеспечивать сопряжение гражданского и оборонного секторов.

"Оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп", - сказал Путин.