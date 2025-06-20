Путин поручил подготовить доклад о технологическом развитии России

Президент РФ Владимир Путин призвал кардинально минимизировать издержки бизнеса. Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, глава государства отметил, что стране нужно "новое качество инвестиционного климата".

В рамках форума президент объявил результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив. Его возглавляет Москва, далее следуют Татарстан и Нижегородская область, на третьем месте — Московская область и Башкирия.

Как подчеркнул в своей речи президент, экономика России также должна стать более технологичной, в связи с этим мероприятия соответствующих нацпроектов будут дополняться и обновляться.

"И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим", — подчеркнул президент.

Ключевым инструментом в этом вопросе призваны стать национальные проекты, добавил он.

По словам главы государства, Россия к 2030 году должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса. К этому же году совокупные затраты государства и бизнеса должны вырасти до не менее чем 2% ВВП.

Важно не только разрабатывать решения, но и быстро воплощать их, добавил Путин. Он отметил, что правительство должно держать на личном контроле внедрение новых технологий.

"Считаю нужным, чтобы правительство готовило ежегодный доклад о динамике технологического развития страны, где в том числе будут оцениваться текущий уровень технологического суверенитета и прорывные решения технологического лидерства, а также темпы их внедрения по отраслям экономики", — сказал Путин.