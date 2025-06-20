20 Июня 2025
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Экономика В России
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Рецессию ни в коем случае допустить нельзя – Путин

Стагнацию и рецессию экономики допустить ни в коем случае нельзя, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

"Некоторые эксперты указывают на риски стагнации и рецессии. Этого ни в коем случае допустить нельзя. Дискуссии идут в правительстве, ЦБ", - сообщил глава государства.

"Нужен сбалансированный рост: умеренная инфляция (она уже снизилась до однозначных показателей) и низкая безработица. Сыграли свою роль ответственные действия ЦБ и политика правительства. Инфляция снижается лучше, чем ожидалось, это позволило начать снижение ключевой ставки", - заявил президент.

Путин заявил: "Надо последовательно менять структуру экономики. Надо повышать экономическую активность граждан, их активность на рынке труда. Надо перейти к экономике высоких заработных плат. Но рост зарплат должен быть основан на повышении производительности труда. На 2,4 млн число занятых выросло в России за последние годы. 2,3% - это нынешний уровень безработицы – исторически низкий".

Президент также похвастался снижением бедности: "Мы достигли рекордного за всю историю снижения уровня бедности. 7,2% по итогам 2024 года. Позитивная динамика сохраняется. 29% в 2000 году был уровень бедности – 42,3 млн человек. Сейчас это 10,5 млн человек. Ну конечно мы должны стремиться к сокращению этой цифры до 5%. Пока еще уровень зарплат в России недостаточный. Снижение неравенства в обществе влечет изменение структуры спроса, стимулирует потребление отечественных товаров и услуг".

Глава государства напомнил, что ВВП РФ в последние два года прибавлял более 4% в год. При этом рост обеспечил ненефтегазовый сектор.

"Сырьевой вклад уже не является определяющим. Он оказался даже в моменте отрицательным. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль, но все-таки отличились и сельское хозяйство, промышленность, логистика, строительство, сфера услуг. Все отрасли отечественной экономики. Российская экономика уже не сырьевая, такие представления уходят в прошлое", - заключил президент.

Напомним, глава Минэка Максим Решетников считает, что охлаждение экономики, которым занимается Центробанк, привело ее на грань рецессии. Глава Сбера Герман Греф заявил, что соотношение средств, которыми располагают компании, и обслуживания ими кредитов подошло к критическому уровню, после которого последует череда банкротств.

Теги: рецессия, экономика, бедность, владимир путин


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