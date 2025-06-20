В Реже электрик местного предприятия травмировался, упав с 6-метровой высоты

В городе Реж 36-летний сотрудник местного промышленного предприятия травмировался, упав с 6-метровой высоты. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщает пресс-служба свердловского ведомства, сегодня около 8 утра пострадавший осуществлял работы по отключению электричества, оступился и упал. В результате он получил многочисленные травмы, с которыми был госпитализирован.

Прокуратура даст оценку достаточности мер, которые принимает работодатель, в части исполнения законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки, проводимой органом предварительного расследования.