В Екатеринбурге открылся второй магазин Putin Team Russia

В Екатеринбурге открылся второй флагманский магазин российского бренда Putin Team Russia. Чтобы затариться в нем, необходимо посетить первый этаж ТРЦ VEER Mall, сообщает пресс-служба бренда.

"Екатеринбург - город, который играет ключевую роль в развитии бренда, ведь именно здесь расположено производство ГК "Портновская мануфактура "SHISHKIN" – официального производителя одежды и аксессуаров бренда Putin Team Russia. Центральным продуктом на полках нового магазина стала наша флагманская коллекция – изделия в цветах флага Российской Федерации. Одежда и аксессуары, которые символизируют гордость за родину и стремление к самовыражению" – отметил создатель бренда Putin Team Russia Дмитрий Шишкин.

В Putin Team Russia екатеринбуржцы смогут как приобрести технологичную одежду в стиле кэжуал и outdoor, так и выбрать что-то из широкой линейки аксессуаров. Символом индивидуальности и самовыражения бренда является триколор, коллекция одежды с которым также представлена на полках магазина. В нее входят поло, футболки, лонгсливы, толстовки, брюки, шорты и бейсболки.