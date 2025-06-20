20 Июня 2025
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Игорь Сапко / скриншот с видео

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае сообщил о вызволении из украинского плена трёх бойцов

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко сообщил о вызволении из украинского плена трёх бойцов из Чусового, Перми и Кочёво, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Все они проходили службу по контракту.

"Помню, как в прошлом году ко мне обратилась мама одного из бойцов. Она рассказывала, что ей звонили разные незнакомые люди и рассказывали противоречивую информацию о судьбе её сына. И вдруг однажды раздался звонок со скрытого номера и она услышала знакомый голос: "Мама, я живой, я в плену...". Потом было и видеообращение, и очередные провокации, давление. Но женщина проявила настоящую стойкость и поступила правильно — обратилась за помощью официально, не поддалась страху и шантажу", - говорится в сообщении.

Мама и сестра другого бойца обратились к Сапко на личный приём в феврале 2024 года. По словам женщин, военнослужащий перестал выходить на связь, когда ушел на штурм под Авдеевкой. Мать искала ответы в интернете, отслеживала любые упоминания, пока наконец-то не наткнулась на фотографию сына среди пленных.

"А ещё запомнилась история сестры бойца, защищавшего Курскую область, что обращалась тоже в мой адрес. Брат перестал выходить на связь ещё в ноябре прошлого года и только спустя месяцы поисков нашлось видео, на котором она узнала своего брата среди других пленных. Подключились и мы командой Уполномоченного по правам человека в Прикамье. Уже по традиции позвонил родственникам. Маме одного из военнослужащих буквально передо мной уже позвонил её сын. Со слов мамы он мало рассказал о себе, больше интересовался здоровьем близких и семейными делами", - сообщил Сапко.

Сегодня Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей. Количество пленных не называется. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Позже их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

19 июня Москва и Киев также провели очередной обмен военнопленными. Обе стороны опубликовали кадры с вернувшимися из плена людьми. Обмен состоялся на территории Белоруссии. О количестве обмененных военнопленных не сообщалось.

Теги: Игорь Сапко, военнослужащие, пленные, обмен


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