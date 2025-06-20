IT-компании из Татарстана могут стать резидентами первого на Вологодчине IT-парка

IT-компании Республики Татарстан могут стать резидентами первого в Вологодской области IT-парка. Такое предложение от Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова поступило в адрес Главы Республики Татарстан Рустама Минниханова в ходе рабочей встречи, которая состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума.

«У Вологодской области есть интересные выходы на IT-разработки, заимствованные у коллег из Республики Татарстан. Сейчас мы создаем IT-парк по образу и подобию IT-парка имени Башира Рамеева в Казани. Уже получили здание площадью семь тысяч квадратных метров в собственность региона, которое мы переоборудуем. Хотим предложить IT-компаниям из Республики Татарстан стать резидентам нашего IT-парка. Знаем, что такая заинтересованность есть», – сказал Георгий Филимонов.

Создание IT-парка в регионе – амбициозный проект Губернатора Георгия Филимонова, который позволит сотрудникам корпоративного сектора работать, не уезжая в другие субъекты страны и далеко от малой родины.

«Обсудим с IT-компаниями, готовы ли они стать резидентами IT-парка в Вологодской области. Мы можем консультировать, подобрать людей или найти управление. Также готовы организовать в Вологодской области маркетинговый центр для малого и среднего бизнеса – это наша разработка, и она действительно работает. Здесь вологодские предприниматели смогут продвигать продукцию местных производителей», – отметил Рустам Минниханов.

Сейчас вологодское Правительство также прорабатывает вопрос строительства компанией «Татнефть» автозаправочных комплексов в регионе. На данный момент их всего девять. Георгий Филимонов предложил Рустаму Минниханову рассмотреть возможность зайти на трассу Вологда – Великий Устюг, ведущую из областной столицы на родину Деда Мороза – одно из ключевых туристических направлений Вологодчины.

В ходе рабочей встречи Губернатор Вологодской области еще раз поблагодарил Главу Республики Татарстан за приглашение на XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Георгий Филимонов отметил, что впервые в истории мероприятия работал стенд региона, где было подписано девять соглашений практически на один миллиард рублей.