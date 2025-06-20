Экс-владелец аэропорта Домодедово обжаловал передачу его компании государству

Бывший бенефициарный владелец московского аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обжаловал решение Арбитражного суда Московской области о передаче компании в собственность государства, передает РИА Новости.

Решение о национализации аэропорта было принято судом 17 июня, дело рассматривалось по иску Генеральной прокуратуры. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым Росимущество стало владельцем холдинговой компании "ДМЕ Холдинг", напоминает "Коммерсант".

Поводом для иска стало двойное гражданство собственников: Каменщик является не только россиянином, но и гражданином Турции и ОАЭ, а его партнер по бизнесу Валерий Коган – подданным Израиля. Иностранцы, согласно действующему законодательству, должны иметь особое разрешение от правительства России на владение стратегическими предприятиями (а аэропорт Домодедово таковым является). У Каменщика и Когана таких разрешений не было.