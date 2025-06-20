Рант Краев от "Новых людей" поборется за кресло губернатора Свердловской области

Еще одним кандидатом на досрочных выборах губернатора Свердловской области станет 29-летний депутат заксобрания Рант Краев. Он выступает от партии "Новые люди".

"Сегодня прошло выдвижение. Однопартийцы поддержали меня единогласно. Спасибо им за такое доверие. Для меня это, в первую очередь, про ответственность перед уральцами, перед областью. Я не подведу", - передают его слова "Вечерние ведомости.

Предвыборную кампанию Краев готов представить уже 25 июня. В ней будет восемь блоков и 30 пунктов, касающихся социальной сферы, туризма, экологии, образования и предпринимательства. При этом сам кандидат добавил, что количество пунктов будет увеличиваться по ходу общения с избирателями.

Отметим, что губернатором можно быть только с 30 лет, однако день рождения у Краева 9 сентября - ему исполнится 30 за пять дней до выборов.

Напомним, что в предвыборной кампании также примут участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (ЕР), который сейчас заменяет ушедшего в отставку Евгения Куйвашева и екатеринбургский юрист и общественник Иван Волков (РОС), недавно выдвинувший свою кандидатуру.