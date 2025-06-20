Армения может закрыть небо самолетам РФ из-за евроинтеграции, - Оверчук

Вице-премьер России Алексей Оверчук допустил, что Армения может закрыть воздушное пространство для РФ из-за углубления евроинтеграции.

Он напомнил, что Евросоюз закрыл небо для российских самолетов.

"Армения тоже закроет небо? Ну, если вы вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет», - цитирует Оверчука РИА Новости.

В марте парламент Армении окончательно утвердил законопроект о намерении страны вступить в ЕС. Это произошло на фоне того, что само объединение не предлагало Армении членство.

Законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" ставит Армению перед серьезным выбором. Об этом ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, вступление в Евросоюз невозможно при нахождении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как две эти организации несовместимы.