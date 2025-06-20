Израиль беспилотником убил ведущего иранского физика-ядерщика

В Тегеране погиб ведущий физик-ядерщик, который, как утверждает Wall Street Journal, специализировался на разработке ядерного оружия. Смерть наступила в результате удара израильского беспилотника по квартире ученого в Тегеране.

Иранские силовики пытались спрятать ученого, поэтому периодически квартиры, в которых он жил, менялись. Тем не менее, Израиль вычислил его местоположение.

По данным издания, Израиль уже убил по меньшей мере 12 ученых-ядерщиков в Иране.