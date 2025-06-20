Запрет на рекламу в запрещенных соцсетях будет иметь обратную силу?

Закон о штрафах за рекламу в заблокированных соцсетях и платформах будет иметь обратную силу, то есть распространится на контент, размещенный до принятия закона, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов на сессии ПМЭФ.

По его словам, если реклама остается рекламой, значит, она продолжает распространяться, что является нарушением. Так Логунов ответил на вопрос, стоит ли блогерам удалять рекламный контент прошлых лет.

"Реклама есть в интернете? Есть. Она распространяется на запрещенном ресурсе? Распространяется. Либо она промаркирована, признана рекламой и за это полагается штраф, потому что размещать на подобных ресурсах с 1 сентября рекламу запрещено. Либо она немаркирована — тогда полагается штраф за "немаркировку", - заявил чиновник.

Закон о запрете рекламы в запрещенных соцсетях был принят Госдумой в апреле этого года, в силу он вступит с 1 сентября 2025 года. Ожидается, что больше всего этот запрет коснется Instagram – соцсети, принадлежащей корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией, чья деятельность запрещена.