Вечный огонь с Курской дуги торжественно доставлен в Калугу

20 июня на площади Победы в Калуге состоялся митинг, посвящённый передаче частицы пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Курская дуга» Главному храму Вооружённых Сил Российской Федерации.

Участие в торжественном мероприятии приняли Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, военнослужащие, представители ветеранских, патриотических и общественных организаций.

Мероприятие прошло в рамках акции «Свеча памяти». Торжественный митинг начался с установки лампады у Вечного огня и возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

«Вечный огонь, зажжённый от священного пламени Курской земли, символизирует мужество, стойкость и героизм советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Передача частицы огня – это дань памяти и глубокого уважения к подвигу предков, отстоявших свободу и независимость нашей страны. Это символ единства, силы духа и бессмертия подвига советского народа», – подчеркнул Юрий Моисеев.