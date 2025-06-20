20 Июня 2025
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Фото: пресс-служба УГМК

Старт приемной кампании. Технический университет УГМК ждет будущих инженеров

Сегодня Технический университет УГМК объявил о старте приемной кампании. Студентов будут бесплатно обучать по самым востребованным инженерным направлениям и готовить для работы как на предприятиях горно-металлургического комплекса, так и для других отраслей промышленности. Университет ежегодно выпускает инженеров, системных аналитиков, специалистов по автоматизации, технологов и управленцев, которые уже работают в ведущих организациях страны.

Технический университет УГМК в Верхней Пышме(2025)|Фото: пресс-служба УГМК

В пресс-службе вуза рассказали, что студентов сразу будут обучать на практике, так как образовательная программа глубоко интегрирована в промышленность: занятия ведут действующие специалисты отрасли, стажировки проходят на ведущих предприятиях, а учащихся могут пригласить на работу еще до получения диплома.

Студенты Технического университета УГМК(2025)|Фото: пресс-служба УГМК

"Мы предлагаем абитуриентам не только диплом государственного образца, но и понятный профессиональный маршрут: от поступления до практик и стажировок – к трудоустройству", – отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Студенты Технического университета УГМК(2025)|Фото: пресс-служба УГМК

Абитуриенты могут как поступить на бюджет, так и заключить договор с предприятием. Помимо современной учебной и лабораторной базы, вуз также обещает комфортные условия проживания. А с этого года, студенты, добившиеся успехов в учебной и научной деятельности, будут получать стипендию до 30 тыс. рублей.

Студент Технического университета УГМК(2025)|Фото: пресс-служба УГМК

Направления подготовки по высшему образованию Технического университета УГМК на 2025 год следующие :

  • Горное дело (специалитет)
  • Металлургия
  • Электроэнергетика и электротехника
  • Автоматизация технологических процессов и производств
  • Технологические машины и оборудование
  • Информатика и вычислительная техника
  • Экономика

Отметим, что Технического университета УГМК уже третий год подряд занимает первое место среди свердловских вузов в локальном рейтинге агентства RAEX. Подать документы можно как лично по адресу (г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский д.3, каб. 202), так и через портал Госуслуг. Всю дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 343 288-76-90.

Теги: Тхнические универсиет УГМК, УГМК, приемная компания


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