В Прикамье выявили первый за 12 лет случай заражения краснухой

Первый за 12 лет случай заражения краснухой выявили в Прикамье. Информацию Накануне.RU подтвердили в краевом Роспотребнадзоре.

Случай был завозным. В настоящий момент пациент прошел стационарное лечение и выписан. Его состояние удовлетворительное.

Краснуха — эпидемическое, контагиозное вирусное заболевание с инкубационным периодом около 15-24 дней. Это обычно неопасное заболевание, затрагивающее в основном детей, однако оно может спровоцировать серьезные врожденные пороки, если женщина заражается в начале беременности. Вирус краснухи передается воздушно-капельным путем при чихании или кашле инфицированного человека. Человек является единственным известным носителем вируса краснухи.