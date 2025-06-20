Евгений Солнцев: Нам есть чем гордиться, есть что показывать

"ПМЭФ – отличная площадка для укрепления и расширения деловых связей, для презентации возможностей нашего региона. Сегодня на сессии «Туристический бренд – инструмент развития инвестиций в регионах» рассказал об уникальных точках на карте нашего региона", - отметил в своем телеграмм-канале глава Оренбургской области Евгений Солнцев.

Руководитель Оренбурдья напомнил, что Соль-Илецкие соленые озера, центр сохранения популяции лошадей Пржевальского, пешеходный маршрут «7 вершин степного Урала», Музейная миля города Оренбурга – это лишь некоторые элементы туристической инфраструктуры региона.

"С марта я работаю в регионе, но в поездках по районам успел оценить уникальную природную красоту края", - поделился Евгений Солнцев.

По данным регионального правительства, в прошлом году регион посетили 1,2 млн туристов. Но бизнес-сообщество и властные структуры области ставят задачу по повышению узнаваемости, развитию бренда Оренбуржья.

"Нам есть чем гордиться, есть что показывать. При этом важно сохранять исторические традиции и культурные ценности, использовать актуальные форматы и инструменты. Об этом, кстати, мы говорили и на встрече с предпринимателями", - напомнил Евгений Солнцев.

Глава региона напомнил, что в продвижении бренда родного края может участвовать каждый житель области, рассказывать об уникальной природе или интересных местах в своих соцсетях.

"Вместе мы сможем сделать регион еще более привлекательным для гостей со всей страны", - резюмировал Евгений Солнцев.