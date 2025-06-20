20 Июня 2025
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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов договорился на площадке ПМЭФ - в Кирове на 110 га построят новый микрорайон

Губернатор Кировской области Александр Соколов на Петербургском международном экономическом форуме договорился с девелоперами о реализации крупного проекта комплексного освоения территорий. В застройку будут вовлечены более 110 гектаров, на которых возведут миллион "квадратов" жилья.

Соглашение с главой региона подписали генеральный директор компании "Железно" Юрий Захаров, учредитель компании "Кировский сельский строительный комбинат" Иван Крутихин и коммерческий директор компании "Кировспецмонтаж" Павел Миронов.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Новый развитый микрорайон будет создан в южной части города Кирова с привлечением внебюджетных источников финансирования. Здесь планируется создать комфортные для проживания жилые кварталы с необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой (10 детских садов, 3 школы, физкультурно-оздоровительный комплекс, амбулаторно-поликлиническая организация, парки и скверы).

(2025)|Фото: kirovreg.ru

"Это один из самых масштабных в стране проектов комплексного развития городского пространства. Сумма инвестиций — более 116 миллиардов рублей. Обозначаем наши планы на десятилетия вперед. Вовлечем в проект более 110 гектаров, построим свыше миллиона квадратных метров современного жилья. Работа над проектом уже началась. Реализацией займутся проверенные и надежные застройщики региона. Представили проект застройки федеральным коллегам. Получили высокие оценки. Вместе будем работать над решением инфраструктурных вопросов. Создадим новую современную городскую среду с развитой инфраструктурой, рабочими местами. Именно это – комфорт и благополучие кировских семей – мы заложили в нашу Стратегию социально-экономического развития области. Будем делать регион еще более привлекательным для жизни и инвестиций", — сказал Александр Соколов.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Для устойчивого и сбалансированного развития территории генпланом Кирова предусмотрено строительство шестиполосной магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения протяженностью 4,7 километра — проспекта Липатникова. Проспект значительно разгрузит улицу Ленина.

Начало проектирования проспекта запланировано на 2025 год, средства на проектирование предусмотрены в областном бюджете. На строительство проспекта планируется привлечь федеральное финансирование.

Теги: александр соколов, пмэф, микрорайон, крт


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