РФ и Украина провели еще один этап обмена пленными

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщает Минобороны РФ.

Количество пленных не называется.

По данным министерства, сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Позже их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

19 июня Москва и Киев также провели очередной обмен военнопленными. Обе стороны опубликовали кадры с вернувшимися из плена людьми. Обмен состоялся на территории Белоруссии. О количестве обмененных военнопленных не сообщалось.