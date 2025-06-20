Хуснуллин заявил о 350 компаниях, желающих инвестировать в Донбасс 250 миллиардов рублей

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин считает, что у новых регионов РФ есть инвестиционный потенциал. Об этом он заявил на сессии ПМЭФ, посвященной присоединенным территориям.

"Донбасс и Новороссия обладают колоссальным инвестиционным потенциалом. У них выгодное географическое и логистическое положения, они богаты природными ресурсами и плодородными землями", - заметил Хуснуллин.

По его словам, притоку инвестиций способствует и режим свободной экономической зоны – уже более 350 участников захотели там работать. Сумма планируемых инвестиций оценивается российскими властями в 250 млрд руб., занятость в предполагаемых проектах – 100 тыс. работников.

Хуснуллин заявил, что в регионы пришли 70 застройщиков, им интересны преференции свободной экономической зоны.